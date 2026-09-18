La Comisión de Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital del Senado aprobó por unanimidad, con 11 votos, la creación de un grupo de trabajo encargado de formular propuestas para fortalecer la prevención de la violencia escolar y mejorar los mecanismos de gestión educativa.

La medida fue planteada a raíz de los recientes hechos denunciados en el Liceo Naval Almirante Guise, donde menores fueron denunciados por presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años en el distrito de San Borja.

La presidenta de la comisión, Susana Matute, señaló que el grupo evaluará los mecanismos institucionales de protección de los estudiantes y la actuación de las autoridades competentes frente a casos de violencia en los centros educativos.

El equipo tendrá un plazo de 30 días hábiles para presentar un informe técnico y estará integrado por los senadores Juana Ticona, Silvana Robles, Jaime Delgado, Alejandro Aguinaga y Segundo Tapia.

Entre sus funciones estará realizar un diagnóstico institucional, revisar la normativa vigente y evaluar las principales dificultades de los protocolos de prevención y atención de agresiones en los colegios.

Asimismo, formulará recomendaciones para mejorar la respuesta de las instancias de gestión educativa.

La Comisión de Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital del Senado aprobó la conformación de un grupo de trabajo para fortalecer la prevención de la violencia escolar.



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Medidas de protección a favor de víctima

El Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó medidas de protección preventivas a favor del estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, agraviado en el caso de presunta agresión sexual ocurrida en un bus escolar en el distrito de San Borja.

Según informó el Poder Judicial, la resolución prohíbe a los adolescentes investigados utilizar espacios privados o redes sociales, como WhatsApp y Facebook, para comunicarse con la víctima.

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