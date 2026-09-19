Rafael Rey se convirtió este viernes en la primera baja del Gabinete Galarreta, luego de presentar su renuncia irrevocable al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a menos de dos meses de asumir el cargo. La PCM confirmó que recibió la carta y señaló que la dimisión responde a motivos de salud.

En su carta, fechada el 17 de septiembre y dirigida a la presidenta Keiko Fujimori y al premier Luis Galarreta, Rey explicó la razón de su decisión. “Por razones de salud que me impiden continuar ejerciendo las responsabilidades propias del cargo con la dedicación que este exige”, señaló. El exministro no detalló en la misiva cuál es la condición médica que motivó su salida. Rey también expresó su disposición para facilitar una transferencia ordenada y transparente de la gestión.

La salida ocurre en medio del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo ante el Congreso y después de la primera interpelación a un ministro del actual Gobierno. Para el politólogo Alejandro Mejía, la dimisión afecta al Ejecutivo. “Rey es un aliado del gobierno, que confío un sector complejo como Transportes, a sabiendas de su falta de experiencia sobre dicha cartera”.

Sobre el impacto en el gabinete, el analista sostuvo que la salida puede elevar las dudas sobre otros ministros. “La ciudadanía tiene una alta expectativa con este gobierno que prometió orden y estabilidad, pero esta renuncia y cuestionamientos constantes a ministros como Belaúnde, Dyer y Astudillo, envía un mensaje claro que no tienen la capacidad suficiente para resolver problemas”.

Mejía ubicó el principal riesgo en la relación con la oposición parlamentaria. “El mayor riesgo es como va a interpretar esta renuncia las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados en medio de todo este pedido de facultades legislativas y luego de la primera interpelación a un ministro (Astudillo) en poco menos de dos meses”. El Ejecutivo agradeció su trabajo y destacó que podrá continuar aportando al país desde otros espacios.