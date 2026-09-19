Amazonas: sismo de magnitud 5.2 se registró esta madrugada cerca de Santa María de Nieva.

Un sismo de magnitud 5.2 se registró a las 2:12 a. m. de este sábado en la región Amazonas, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó a 96 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, a 15 kilómetros de profundidad.

El movimiento alcanzó una intensidad de III en la escala de Mercalli en Santa María de Nieva. Esta medición corresponde al nivel de percepción registrado en dicha localidad.

Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado personas afectadas ni daños materiales tras el evento.

¿Qué debe llevar la mochila de emergencia?

Ante la ocurrencia de sismos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda que las familias tengan preparada una mochila de emergencia para atender necesidades básicas durante las primeras horas después de un desastre. Entre los elementos que puede contener se encuentran:

Agua.

Alimentos no perecibles.

Botiquín de primeros auxilios.

Linterna y pilas.

Radio portátil.

Artículos de higiene personal.

Documentos personales y copias de documentos importantes.

Dinero en efectivo.

Medicamentos de uso habitual.

Mantas o ropa de abrigo.