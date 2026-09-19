Más de 500 ciudadanos extranjeros fueron intervenidos durante un operativo conjunto de la Policía Nacional y Migraciones realizado en Lima. El general PNP Jorge Castillo, jefe de la Región Policial Lima Centro, informó que 132 habrían ingresado al país de manera irregular y 72 excedieron el periodo autorizado de permanencia.

Castillo resaltó la participación de la Policía y las áreas de Migraciones y Extranjería en la intervención.

“Se está interviniendo a más de 500 personas extranjeras, en los cuales hasta el momento se ha detectado 132 que se encuentran con ingreso clandestino y personas también que 72 con exceso de permanencia”, comentó.

Sobre la coordinación entre ambas instituciones, el jefe policial agregó que este trabajo permite realizar controles sobre la situación migratoria de los extranjeros.

“Acá de resaltar que el trabajo coordinado y gracias a Migraciones y a Extranjería, lo cual nos permite realizar este tipo de operativos”, añadió.

📍#Lima | Más de 500 extranjeros fueron intervenidos en un megaoperativo de fiscalización migratoria ejecutado por la @PoliciaPeru y @MigracionesPe. Los intervenidos son trasladados al Escuadrón Verde de la PNP para verificar su situación en el país.#SeguridadYOrden pic.twitter.com/cCmtjl0TqV — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) September 19, 2026

¿Qué pasará con los intervenidos?

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis, señaló que los intervenidos fueron puestos a disposición de la Policía para continuar con las acciones correspondientes. Los casos que ameriten un procedimiento administrativo sancionador podrían derivar en una expulsión.

“Si son pasibles de un procedimiento administrativo sancionador, entonces sí se les expulsa, y quien tiene a cargo la expulsión es justamente la Policía de Extranjería, de nuestra Policía Nacional del Perú”, manifestó.

Yunis también informó que 79 de los intervenidos fueron identificados por primera vez durante este tipo de controles.

“Una cosa importante de este operativo articulado con nuestra Policía Nacional es de que de estos 500 intervenidos hoy, 79 han sido identificados por primera vez”, agregó.



