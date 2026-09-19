Efectivos policiales de Carreteras de Marcavelica recuperaron, en la carretera Panamericana Norte, en el tramo Sullana-Talara, una camioneta marca Suzuki que había sido robada en Piura. Además, lograron detener a un hombre.

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La intervención se registró cerca de las 9.30 de la noche del jueves 17 de setiemnre en el kilómetro 1032, luego de tomar conocimiento de una denuncia de la agraviada. Esto debido a que, en horas de la tarde del mismo día, habrían hurtado su vehículo color plata de placa de rodaje A0B-518 en el distrito de Castilla.

En tanto, el intervenido y el vehículo fueron puestos a disposición del Deprove de la ciudad de Sullana y el caso fue comunicado al representante del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.