Luis Manuel Zapata Zapata y Andrés Abel Salazar Berrú fueron sentenciados a 15 años de cárcel tras ser hallados responsables de asaltar a un transportista cuando manejaba un tráiler por el distrito de Suyo, en la provincia de Ayabaca.

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El caso estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Suyo que logró la medida contra ambos sujetos como coautores del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado.

El asalto ocurrió la noche del 16 de diciembre de 2023. El agraviado conducía un tráiler con productos desde Paimas a Sullana y al llegar a la curva por el la zona conocida como El Alambre, Suyo, fue interceptado por cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas, quienes a balazos, lo obligaron a descender del vehículo.

Además, fue agredido físicamente y le llevaron su celular, llaves del vehículo y documentos. Sin embargo en un descuido logró escapar. Al día siguiente, la policía intervino a los asaltantes en una motocicleta y fueron reconocidos por el agraviado.