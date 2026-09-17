El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana condenó a Julio César Navarro Merino a 15 años de pena privativa de la libertad efectiva por el crimen del empresario minero trujillano Manuel Guillermo Padilla Moreno, ocurrido en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca.

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Los jueces especializados del órgano jurisdiccional hallaron la responsabilidad por del delito contra el cuerpo, la vida y la salud en la modalidad de homicidio calificado, ferocidad. Navarro deberá cumplir la pena en el establecimiento penitenciario que designe la autoridad competente desde su detención el 29 de abril del presente año.

Los hechos materia de investigación se registraron en setiembre del 2012, cuando el agraviado se encontraba en su camioneta en un restaurante del sector de Servilleta, en Suyo, cuando fue atacado a balazos por unos sujetos, dejándolo sin vida, los cuales se dieron a la fuga. El caso fue denunciado y el juzgado de investigación preparatoria de Ayabaca ordenó prisión preventiva de 9 meses.

Tras permanecer en la clandestinidad por trece años, Navarro fue detenido en la provincia de Santo Domingo, Ecuador, en diciembre del 2025, tras un trabajo coordinado por la policía peruana y ecuatoriana.

Luego, tras un proceso de extradición en abril del presente año, fue entregado a las autoridades policiales, llevándose a cabo su juicio oral hasta que fue condenado en adelanto de fallo a 15 años de cárcel.