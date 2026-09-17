​El parlamentario, César Muedas, indicó que el ministro Rafael Rey fue citado a la Comisión de Infraestructura tras advertir un déficit presupuestal para el túnel Pariachi. Además, solicitó evaluar la resolución del contrato con la concesionaria Deviandes ante los recurrentes colapsos en la vía actual.

Explicaciones

El diputado por la región Junín, César Augusto Muedas Balbiese, informó que se ha reunido con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey Rey, exigiendo explicaciones sobre la falta de financiamiento fiscal para la ejecución del primer componente crucial del megaproyecto: la construcción del túnel Pariachi de la Nueva Carretera Central de cuatro carriles (CUI 2623129).

​Según expuso el diputado Muedas, la Ley de Presupuesto del año 2026 solo contempla una asignación de S/ 190 millones para la obra. A este monto se le suma el reciente anuncio del MTC sobre una partida adicional de S/ 100 millones, haciendo un total de S/ 290 millones; una cifra que resulta claramente insuficiente para cubrir los costos del primer tramo del proyecto.​

Para frenar la incertidumbre, Muedas remitió el Oficio N.° 057-2026-2027-CAMB/CR al presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, Luis E. Quispe Candia, solicitando la presencia inmediata del titular del MTC en dicho grupo de trabajo para que brinde un informe detallado sobre el cronograma, estado situacional y alternativas de financiamiento.​

“Sólo 100 millones sumados a los 190 millones que tenemos para este año no alcanzan para el primer componente, que es la construcción del túnel Pariachi. Aquí se requiere voluntad política; se pueden buscar modificatorias presupuestales o financiamiento internacional. Este megaproyecto va a beneficiar a más de 10 millones de peruanos en seis regiones, con Junín en el epicentro”, enfatizó el parlamentario.

Además, denunció el constante colapso del tránsito debido a accidentes diarios y la deficiente capacidad de respuesta de la empresa concesionaria Deviandes.

“Yo mismo me quedé varado dos días, tras un accidente”, dijo.