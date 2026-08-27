Efectivos policiales del Depincri capturaron a dos sujetos con cinco municiones y un cartucho de dinamita en Ayabaca. Ellos son investigados por estar presuntamente involucrados en la extorsión al alcalde de esta provincia.

[PUEDES VER: La madre y la viuda de Víctor Febre exigen cadena perpetua para los asesinos del alcalde]

Se trata de N.S.J., alias “Makuko” y F.P.A., alias “Charapo” que fueron detenidos cuando se desplazaban en una motocicleta a la altura del barrio San José en el caserío de Cachaquito del distrito de Suyo.

Según investigan medios policiales, la extorsión contra de la autoridad municipal habría sido dirigida por un delincuente que encontraría recluido en un penal del vecinos país de Ecuador.