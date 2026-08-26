La familia y los allegados del fenecido alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, alzaron su voz de protesta para exigir la máxima severidad de la ley contra los presuntos implicados en el asesinato de la exautoridad edil. Ellos denunciaron constantes dilaciones en el proceso judicial y solicitaron que se ratifique la prisión preventiva para todos los investigados.

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La madre de Víctor Hugo Febre, expresó su profundo dolor y dirigió un firme pedido a los magistrados a cargo del caso. “Yo le pediría que den una justicia como es, que no liberen a Patricia (regidora) porque está implicada”, manifestó Paz Calle, en alusión a una de las principales involucradas. Asimismo, instó a la sospechosa a colaborar plenamente con las autoridades: “Ella tiene que aclarar todos los hechos para que todos se vayan a prisión”.

Los familiares expresaron su malestar por los continuos retrasos en el desarrollo de las audiencias virtuales, las cuales aseguran que vienen siendo reprogramadas de manera sucesiva desde hace aproximadamente un mes.

“Nos hicieron confundir de que la audiencia se iba a reprogramar y después de un rato se han quedado ahí en línea... y recién reaccionan diciendo que la audiencia continúa y se cancela para una sola persona”, manifestó Luz Mery Saavedra, viuda del alcalde.

Actualmente, el proceso judicial de prisión preventiva involucra a siete de los ocho intervenidos en el caso. Los familiares de Febre exigieron de manera unánime que se ratifique esta medida coercitiva para la totalidad de los procesados.

“Exigimos que se ratifique la prisión preventiva para todos. Si toman esa decisión no creo que sea por las puras, es porque han encontrado alguna prueba. Pedimos cadena perpetua”, enfatizaron. Además, mostraron escepticismo frente a los argumentos de la defensa.

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