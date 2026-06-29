Según las investigaciones policiales y fiscales, tres de los presuntos implicados en el crimen del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, se conocieron en el interior del penal ex Río Seco de Piura, cuando ellos purgaban condenas por diversos delitos, entre los cuales está el de homicidio.

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Así lo reveló en su declaración William Hernán Tezén Gonza, conocido como “Pocholas”, quien declaró el pasado 11 de junio ante el grupo especial de la División de Investigación Criminal (Divincri) que figura en el expediente N.° 03093-2026-0-2001.

“...sobre Deyvis Omar Gallo Lozada, alias “Chino Papo”, puntualizó que se hicieron amigos dentro del penal de Río Seco, cuando el declarante (Tezén Gonza) ya llevaba cuatro años recluido y lo recibió en dicho recinto”, se lee en el expediente sobre el crimen de Víctor Hugo Febre Calle.

Agrega “Pocholas”, que en el mismo centro penitenciario también conoció a César Augusto Sánchez Cornejo, conocido como “La Muerte” y quien sería la persona que coordinó el crimen del burgomaestre, supuestamente con la regidora Patricia Aurelia Niño Febres.

“...en relación a alias “La” Muerte", especificó que lo conoció cuando este ingresó como reo al penal de Río Seco, momento en que el declarante (Tezén Gonza) llevaba unos seis años preso, y lo sindicó formalmente como el coordinador para asesinar al alcalde Víctor Febre Calle”, precisó en su declaración ante las autoridades “Pochola”.

Asimismo, describió las actividades y supuestos roles de cada una de las personas que habrían participado en el crimen de Febre Calle, ocurrido el pasado 21 de mayo.

“Alias “La Pájara” condujo la motocicleta negra, llevando como copiloto al sicario para asesinar al alcalde. Alias “Gallo” o “Chino Papo” manejó la motocicleta roja junto a otro muchacho desconocido con la misión de seguir la camioneta del alcalde. Alias “La Muerte” fungió como el coordinador del crimen, y alias “Hueso” aportó el transporte en su mototaxi para llevarlos y seguir el vehículo edil a cierta distancia. sobre las instrucciones en la reunión previa, reiteró que el coordinador fue alias “La Muerte”, quien recibía las disposiciones mediante llamadas a su teléfono celular procedentes de la regidora Patricia Niño Febres”, explicó detalladamente Tezén ante las autoridades.