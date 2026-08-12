Una persona de aproximadamente 70 años de edad perdió la vida la noche del 10 de agosto tras ser atropellada por un vehículo en el kilómetro 16 de la carretera Arequipa-Yura, en el sector de Ciudad de Dios, distrito de Yura.

De acuerdo con los testigos, el anciano intentaba cruzar la vía nacional cuando fue impactado por un vehículo. Tras el atropello, el conductor continuó su marcha y abandonó al adulto mayor tendido sobre la carretera.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Sección de Tránsito de la comisaría Ciudad de Dios, quienes comenzaron con las primeras diligencias para identificar la placa del vehículo y ubicar al conductor que habría ocasionado el atropello.

El cuerpo del anciano fue internado en la morgue de la ciudad de Arequipa. Hasta ayer en la tarde permanecía como NN.

DOS HERIDOS EN LA CARRETERA CERRO VERDE

En tanto, otro accidente de tránsito se registró ayer en la vía Cerro Verde, distrito de Uchumayo. La camioneta con placa ABH-917, conducida por Máximo Cutipa Zela, se despistó y terminó impactando contra un cerro. Como consecuencia del choque, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital Honorio Delgado.