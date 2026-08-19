La Contraloría General de la República reveló que las municipalidades distritales de Sícchez y Jililí, en la provincia de Ayabaca, cuentan con quince vehículos que no tienen el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), ni el certificado de inspección técnica vehicular (CITV) vigentes, lo cual representa un grave riesgo para sus ocupantes.

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El informe de orientación de oficio Nº 014-2026-OCI/0450-SOO reveló las situaciones adversas tras la revisión de la información de la comuna, respecto a los vehículos a su cargo.

“Los vehículos de la entidad (municipalidad) no cuentan con el SOAT, ni con el certificado de inspección técnica vehicular vigentes, ocasionando el riesgo de retención de las unidades, imposición de multas y desprotección financiera ante siniestros, así como fallas mecánicas”, indica el informe.

Asimismo, indicaron que las unidades son ediles. “(...) Se ha identificado la existencia de cuatro unidades vehiculares en estado operativo de propiedad de la entidad (municipalidad), según consulta realizada en la Sunarp”, señala el órgano de control.

Los vehículos en mención son una camioneta Toyota, modelo Hilux 4x4 y tres trimotos de carga marca Mavila.

Según la Contraloría, la verificación del SOAT fue realizada en diversos portales públicos y precisaron que la placa consultada no tiene información reportada sobre el SOAT.

Además, detectaron que nueve unidades vehiculares bajo la administración de esta misma municipalidad, tampoco cuentan con el SOAT ni el certificado de inspección técnica vehicular (CITV).

Se trata de ocho motocicletas de la marca Honda y XTZ que cuentan con el SOAT vencido desde los años 2018, 2019, 2022 y 2024. Asimismo no registran el CITV. Mientras que los documentos de un camión Mercedes Benz se encuentran vencidos desde el 2025 y 2021.

Por otro lado, la Contraloría de la República también constató que dos vehículos a cargo de la Municipalidad Distrital de Jililí (Ayabaca) carecen de estos documentos. Así lo señala mediante el informe de orientación de oficio Nº016-2026-OCI/0450-S00.

El documento señala que las mencionadas unidades vehiculares se encuentran operativas y están bajo la administración de la municipalidad, a pesar de figurar a nombre de terceros, según la consulta en la Sunarp. Asimismo, advierten que no cuentan con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), ni con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV).

Según detallan, los vehículos a que hacen referencia son una camioneta marca Toyota, modelo Hilux 4x4 y un camión Hyundai Mighty, cuyos documentos se encuentran vencidos desde julio de este año, así como desde los años 2021 y 2022.

Las consultas de todos los vehículos en mención fueron realizadas en los portales públicos como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; en la Asociación Peruanas de Empresas de Seguros (APESEG) y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Además, sustentada tras la revisión de la documentación obtenida por el Órgano de Control Institucional (OCI).