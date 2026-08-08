La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Sullana, cuya jurisdicción comprende las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca, registra un total de 487 mil 641 electores que participarán en estas Elecciones Regionales y Municipales 2026 a desarrollarse el domingo 4 de octubre.

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Esta ODPE es una de las cinco oficinas descentralizadas con mayor número de electores en la región Piura, para lo cual se ha previsto la instalación de 1665 mesas de sufragio en aproximadamente 180 locales de votación.

Para este nuevo proceso electoral, la ODPE Sullana proyecta la instalación de aproximadamente 50 oficinas de coordinación, distribuidas en 24 distritos y 25 centros poblados de todo su ámbito de intervención. En estas instalaciones se contará con personal que permanecerá en las zonas durante todo el proceso con la finalidad de brindar orientación a la población, así como desarrollar actividades de capacitación dirigidas a los miembros de mesa y electores.

Cabe indicar que, el 24 de julio se realizó el sorteo mediante el cual se designó a 14,985 miembros de mesa para esta jurisdicción, cuyo listado provisional ha sido publicado en espacios de alta concurrencia, para que ciudadanos o personeros puedan formular las tachas dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a su difusión, de manera presencial y conforme a la normativa electoral vigente.

Asimismo, quienes desempeñen el cargo de miembros de mesa recibirán un incentivo económico de S/ 165. En tanto, quienes no se presenten a la instalación de la mesa de votación serán sancionados con una multa equivalente al 5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, 275 soles.

De igual manera, los ciudadanos que no cumplan con su deber de votar tendrán una multa cuyo monto dependerá de la clasificación socioeconómica del distrito en el que residan: S/ 110 soles (2% de la UIT) para distritos no pobres; S/ 55 soles (1% de la UIT) para distritos pobres no extremos; y S/ 27.50 (0.5% de la UIT) para distritos pobres extremos.