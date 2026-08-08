La madrugada del último sábado, un fuerte accidente de tránsito dejó como saldo preliminar nueve personas fallecidas y un número indeterminado de heridas, luego del choque de una miniván contra un tráiler.

El hecho se registró a la altura del puente Pulperas, en la zona de Pallpata (Espinar), en la carretera que une las regiones Cusco y Arequipa.

En el lugar, la miniván de transporte público de la empres ‘Russo’, con placa de rodaje VBD-687, colisionó por alcance contra un tráiler que había parado en la zona.

Otros conductores y pasajeros que transitaban por la zona fueron los primeros en auxiliar a las víctimas, luego llegaron al lugar unidades de rescate para trasladar a los heridos hasta los centros hospitalarios del sector.

La Policía se halla en la zona a la espera del representante del Ministerio Público para las labres del levantamiento de cadáveres.

A su vez, efectivos de investigación recogen todas las evidencias que logren determinar si el tráiler tenía la señalización debida o el conductor del miniván imprimía excesiva velocidad, todo está en investigación.