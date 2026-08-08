Cuando transitaba por la intersección de los jirones Independencia y Mariscal de Orbegoso, en el Centro histórico de Trujillo, un hombre identificado como Raymundo Marichi Fasabi (34) sufrió golpes y contusiones tras ser atropellado por una camioneta que era conducida por una mujer.

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Serenos de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) fueron los primeros en llegar a auxiliar al herido y luego con apoyo de un equipo de salud del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) lo evacuaron a una clínica local para ser atendido.

En tando, la conductora de la camioneta de placa de rodaje T6N-169, Martha Huamani fue intervenida por agentes de la Policía de Tránsito, a fin de ser sometida a las investigaciones correspondientes.