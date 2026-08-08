Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, falleció a los 68 años en Rosario, Argentina, tras atravesar una prolongada enfermedad.

Su muerte ocurrió la noche del viernes en un sanatorio de la ciudad, donde permanecía recibiendo atención médica.

La salud de Jorge Messi había despertado preocupación durante junio, cuando comenzaron a circular versiones sobre su estado. En ese momento, la familia informó que permanecía bajo control médico y que evolucionaba favorablemente, además de pedir prudencia y respeto por su privacidad.

El fallecimiento ocurre después de un periodo especialmente emotivo para Lionel Messi durante el Mundial 2026.

El futbolista había reconocido durante la competencia que atravesaba días complicados por una situación personal ajena al fútbol, declaraciones que adquieren ahora una nueva dimensión tras conocerse la muerte de su padre.