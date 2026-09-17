​A pocas semanas de los comicios regionales del 4 de octubre, conversamos con Juan Mael Palomino Espinoza, candidato al Gobierno Regional de Junín por el partido Juntos por el Perú, sobre su perfil, experiencia laboral y principales propuestas.

​¿Quién es Juan Mael Palomino Espinoza y cómo inicia su trayectoria en la política? ​

Soy egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), donde actualmente realizo mis estudios de doctorado. Mi vida política comenzó en el ámbito universitario; fui dirigente estudiantil y ocupe el cargo de Presidente de la Federación de Estudiantes de la UNCP (2010-2011). También participé en las movilizaciones y coordinación contra la «Ley Pulpín». En el plano partidario, he militado más de 20 años en la izquierda, desempeñándome como presidente del comité electoral del Frente Amplio y postulando anteriormente a consejero regional por el Bloque Popular.

​¿Cuál es su formación y qué experiencia tiene en la gestión pública?

​Soy administrador de empresas con especialización en Política Pública y Gobernabilidad por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y cuento con una maestría en Gerencia Pública por la Universidad Continental. He ejercido la función pública a nivel nacional como gerente de Recursos Humanos en el Gobierno Regional de Lambayeque, en el Gobierno Regional de Huánuco, en EsSalud de Tingo María y en la región Ucayali.

​¿En qué cargo se desempeña actualmente? ​

Ocupo el cargo de jefe de la División de Administración del Seguro Social de Salud en el sur chico (Cañete, Hospital II), del cual me encuentro con licencia sin goce de haber para afrontar esta campaña electoral.

​¿Cómo financia su campaña política y qué presupuesto maneja?

​Es una campaña austera sustentada en mis ahorros personales de mi trabajo como funcionario público. Mis ingresos anuales promedian los S/ 120 000 y he destinado entre S/ 50 000 y S/ 70 000 para las actividades de campaña en la región.

¿Cuál es su propuesta para el sector económico?

La revisión del contrato con Chinalco, se debe revisar el contrato del proyecto Toromocho para exigir el pago de canon e impuestos en favor de Junín, tomando como referencia acciones legales de gobiernos locales en tribunales jurisdiccionales y arbitrales.

​En seguridad ciudadana propone una inversión de S/ 90 millones para un sistema de videovigilancia con reconocimiento facial, centro de telemonitoreo, patrulleros y financiamiento para juntas vecinales. En cuanto a infraestructura vial se anuncia gestionar ante la comisión presupuestal del Congreso la asignación de S/ 250 millones anuales para avanzar los tramos y túneles de la Carretera Central al 2030. Además construir hospitales y 50 colegios.