Yoli Urquizo Angulo, madre de familia de 68 años, falleció esta mañana en el hospital Honorio Delgado Espinoza al no poder superar las graves lesiones que sufrió tras ser atropellada en el distrito de Cerro Colorado.

A través de las redes sociales, el comunicador Carlos Zanabria informó el deceso de su hermana, quien batalló por su vida desde el 9 de agosto, cuando fue atropellada junto a otras seis personas en las inmediaciones de la plaza Las Américas mientras esperaba una unidad de transporte público para retornar a su vivienda.

El comunicador informó también que la Fiscalía aún no ha concluido la investigación del accidente en el que estuvieron involucrados los conductores Markos Esquivel Cobarrubias y Hernan Callata Velarde, quienes afrontan la investigación en libertad por disposición de la Fiscalía.

La familia de la víctima tuvo que realizar diversas actividades para poder costear la atención de la madre de familia que en un principio fue internada en la clínica San Pablo. Posteriormente, tuvo que ser referida al nosocomio regional, donde falleció pese a los esfuerzos de los médicos para recuperarla.

Yoli Urquizo tenía 3 hijas, de las cuales dos murieron víctimas del cáncer, y tuvo que hacerse cargo de sus tres nietas, dos de 18 años y una de 15. El día que sufrió el fatídico accidente, había salido de una reunión de padres de familia del colegio de la menor de sus nietas.

Carlos Zanabria, hermano de la víctima, informó que hace una semana fue intervenida quirúrgicamente; salió bien de la operación, pero a los pocos días se complicó y a ello se sumó una infección generalizada. “La atención en el hospital ha demandado 30 mil soles aproximadamente. Todo esfuerzo era necesario, más por sus nietas”, señaló.

Respecto a los involucrados en el accidente, Zanabria indicó que no se exige la máxima sanción, solo que se hagan responsables de sus actos. Cabe mencionar que la Fiscalía aún no ha determinado responsabilidades en cuanto a los conductores.