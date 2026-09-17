Mañana, viernes 18 de setiembre, Pisco será sede de la fase clasificatoria de Ica del XII Concurso Nacional e Internacional de Oratoria Perú 2026, evento que convocará a participantes de Chincha, Ica y otras localidades interesadas en demostrar su talento, capacidad de expresión y dominio de la palabra. La jornada se iniciará a las 4:00 de la tarde en las instalaciones del Club Atlético Pisqueño.

Nuevos talentos

La convocatoria invita a quienes poseen habilidades para la oratoria a participar en esta importante competencia, cuyo objetivo es brindar un espacio para el desarrollo del liderazgo, la comunicación y la expresión pública. Bajo el lema “Tu voz tiene el poder de transformar el futuro”, los organizadores buscan descubrir nuevos talentos que puedan destacar en las siguientes etapas de este certamen de alcance nacional e internacional.

La actividad es organizada por el Foro Nacional de Oradores Perú 2026, el Foro Latinoamericano de Oradores y Rimay Kuna Oratoria, con el auspicio de empresa privada y el taller “Liderando a través de la poesía”, de Cristina García Bravo.

Las inscripciones y consultas todavía pueden realizarse al 971560257, por lo que se hace un llamado a los interesados a aprovechar esta oportunidad y hacer escuchar su voz en Pisco.

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