Un nuevo atentado con dinamita sacudió a la provincia de Trujillo. Esta vez, delincuentes detonaron una carga explosiva en una vivienda ubicada en la urbanización Santa Inés, a solo media cuadra de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad.

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El ataque ocurrió a las 9:44 de la noche del último miércoles en un inmueble de dos pisos situado en la tercera cuadra de la calle Los Rubíes. Imágenes de cámaras de seguridad captaron cuando una persona se acerca caminando y, tras encender el cartucho, huye corriendo.

La detonación causó destrozos en la fachada, afectando principalmente la puerta de ingreso de madera y el portón de la cochera. El estruendo se escuchó en varias zonas de Trujillo, lo que originó que vecinos salieran alarmados de sus casas.

Al lugar llegaron agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex), quienes recogieron restos de la dinamita para el inicio las investigaciones.

Los propietarios del inmueble, en tanto, descartaron que hayan recibido amenazas telefónicas, por lo que creen que los delincuentes pudieron haberse equivocado de objetivo.