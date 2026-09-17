HLa intervención se realizó el 15 de septiembre en el sector Cashapampa, caserío Bella Aurora, donde agentes de la Policía de Medio Ambiente y representantes del Ministerio Público ingresaron a una zona de aproximadamente 10 hectáreas ubicada en la margen izquierda del río Tazo Chico.

Durante el operativo “Bella Durmiente-2026”, en el que participaron 14 policías de la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente (UNIDPMA) de Huánuco, se localizaron dos excavadoras sobre oruga: una Sany, modelo SY2156-9LC, y otra Doosan, modelo Solar 340LCV.

Según las autoridades, ambas máquinas eran utilizadas para remover el terreno y desarrollar actividades relacionadas con la extracción de material en la quebrada del río Tazo Chico.

En el lugar también fueron encontrados dos campamentos rústicos, cinco motores, dos equipos para separación de materiales, cuatro generadores eléctricos, tres pozas y cinco bombas de succión.

Asimismo, se incautaron 200 galones de combustible, 900 metros de manguera, 500 metros de alfombra clasificadora, dos equipos Starlink y un panel solar.

Superan los S/3 millones

El valor de la maquinaria, equipos y materiales encontrados fue estimado por las autoridades en aproximadamente S/3 053 000.

Las personas que se encontraban en el área huyeron al advertir la llegada del personal policial y de las instituciones participantes en el operativo.

En la intervención también participaron representantes de la Autoridad Local del Agua (ALA) Leoncio Prado y de la Dirección Regional de Energía y Minas de Huánuco (DREM-HCO).

No hallan titular del REINFO

Tras revisar sus registros, la DREM-HCO informó que no encontró en el área intervenida a ningún beneficiario o titular vinculado al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

La Policía y el Ministerio Público continúan con las investigaciones para identificar a las personas responsables de las actividades detectadas y establecer las responsabilidades que correspondan por el presunto delito de minería ilegal.

Las autoridades señalaron que continuarán realizando operativos en zonas donde se detecten actividades mineras que puedan generar afectación al ambiente y contaminación de fuentes de agua.