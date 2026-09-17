Personal policial motorizado de la Comisaría PNP Ica intervino a un sujeto que habría sido señalado como presunto autor de robos al paso de equipos celulares y pertenencias a personas que transitaban por inmediaciones de la calle Castrovirreyna y en los exteriores del Hospital Santa María del Socorro.

Detención policial

Según el reporte policial, los agentes realizaban patrullaje preventivo por diferentes calles de la jurisdicción cuando tomaron conocimiento de estos presuntos hechos delictivos. Ante la alerta, el personal intensificó las labores de vigilancia en la zona.

Durante el patrullaje, los efectivos visualizaron una mototaxi de color rojo en cuyo interior se encontraba el presunto involucrado. Al percatarse de la presencia policial, el sujeto habría emprendido la fuga, iniciándose una persecución por diferentes calles de la ciudad.

Finalmente, los agentes lograron intervenirlo y proceder con su detención. El intervenido fue identificado como Jeampier F. Medina M., a quien, según información policial, se le conocería con el alias de “El Terror de la calle Castrovirreyna”.

Al realizar la consulta correspondiente en el sistema policial, se obtuvo un resultado positivo para requisitoria vigente por el presunto delito de hurto agravado, solicitada por el Juzgado de Investigación Preparatoria.

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