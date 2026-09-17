La Defensoría del Pueblo desplegó un equipo para acompañar al adolescente de 16 años y a sus familiares en las diligencias por la denuncia de una presunta agresión sexual ocurrida en el colegio Liceo Naval Almirante Guise.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez informó que la institución intervino desde que tomó conocimiento del caso.

El grupo está conformado por cuatro abogados y un psicólogo, quienes brindan acompañamiento legal y en salud mental durante el desarrollo de las diligencias.

El personal también participa en las actuaciones relacionadas con la declaración del menor mediante Cámara Gesell y el levantamiento de las actas correspondientes.