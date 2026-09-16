La Corte Superior de Justicia de Lima Norte confirmó la condena de 35 años de prisión contra Antony Jordy Martínez Cuadro, alias ‘Jordy’, quien fue captado asaltando con un arma dos farmacias de Comas en un intervalo menor a una hora.

“La dedición fue adoptada por el tribunal superior presidido por el juez superior titular Víctor Julio Valladolid Zeta, que ratificó los 35 años de prisión impuesto contra Martínez Cuadro, quien actualmente se encuentra internado en un establecimiento penitenciario”, señaló el Poder Judicial a través de un comunicado.

La Sexta Sala Penal de Apelaciones de Independencia confirmó la sentencia contra alias ‘Jordy’ por el delito de robo agravado, informó la institución.

Asimismo, el tribunal determinó que el condenado deberá pagar S/4.000 por concepto de reparación civil a favor de los agraviados. De este monto, S/1.000 corresponderán a cada una de las víctimas y representantes de los establecimientos farmacéuticos, suma que deberá ser asumida por el sentenciado.

Antony Jordy Martínez Cuadro recibió una condena de prisión por asaltar, en enero pasado, dos farmacias ubicadas en el distrito de Comas, en un intervalo de menos de una hora.

De acuerdo con las investigaciones, el ahora sentenciado ingresó primero a una farmacia de la cadena Inkafarma, donde amenazó con un arma a los trabajadores y les arrebató sus celulares, además del dinero del establecimiento.

Solo 54 minutos después, el sujeto ingresó a otra farmacia, esta vez de la cadena Mifarma, donde cometió un segundo asalto. Durante el hecho, agredió a una trabajadora y se llevó teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Medios locales informaron que el sujeto fue detenido ese mismo día, cuando intentaba escapar a bordo de una combi de transporte público. Durante la intervención, las autoridades encontraron en su mochila el arma de fuego utilizada en los asaltos, además de los objetos sustraídos.