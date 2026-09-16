El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, reveló que viene recibiendo constantes amenazas de muerte por parte de organizaciones criminales que operan en el distrito. Según indicó, esta situación se ha agravado debido a las agresiones y actos de seguimiento dirigidos contra él y trabajadores de la municipalidad.

“La delincuencia se ha puesto muy agresiva. La mafia es tan agresiva que no tiene límite, y yo estoy amenazado, mis funcionarios están amenazados, tengo seguimiento. Yo estoy también amenazado por teléfono todo el tiempo y también los funcionarios están amenazados.También los empleados, los testigos, los fiscalizadores, ellos están amenazados, pasamos todos los filtros pero lo captan, los obliga con un arma”, declaró a RPP.

Frente a esta situación, Cano solicitó la intervención de la Policía Nacional y del Gobierno para reforzar las acciones contra el crimen organizado, especialmente ante la proximidad de la campaña navideña en el emporio comercial de Gamarra.

“Yo invito a la presidenta a tomar de una forma las soluciones. Estamos amenazados, estamos en peligro que esta campaña de Navidad no se pueda realizar porque voy a tener un millón de personas en las calles. Necesitamos más policías porque durante la campaña de Navidad va a ser una bomba de tiempo, es evitar una desgracia”, agregó.

El alcalde de La Victoria afirmó que el distrito cuenta con apenas 25 policías para brindar seguridad a una población de 200 000 habitantes y a más de 500 000 visitantes diarios.

Asimismo, señaló que La Victoria genera aproximadamente 6 338 millones de soles al año en impuestos, pero recibe apenas 14 millones de soles del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). Según explicó, este monto “no alcanza para cubrir ni la limpieza pública ni los servicios de seguridad”.

Como muestra de la situación de inseguridad en La Victoria, el burgomaestre mencionó dos casos ocurridos recientemente: un fiscalizador municipal sufrió una grave lesión en el ojo con un cuchillo durante un operativo, mientras que un trabajador del Mercado de Frutas fue asesinado tras negarse, según indicó, a pagar un cupo.

En ese sentido, señaló que las disputas entre bandas familiares que se dedican a lotizar y alquilar informalmente espacios de la vía pública han derivado en enfrentamientos, incendios de vehículos y un saldo de 10 personas fallecidas.

Además, advirtió que el crimen organizado lleva más de 40 años operando en el distrito y que, según su versión, buscaría ampliar su influencia en las instituciones mediante el financiamiento de candidaturas para las próximas elecciones municipales.

En ese sentido, Rubén Cano sostuvo que algunos candidatos a la alcaldía de La Victoria estarían vinculados a organizaciones criminales.

“Hay dos grupos [de candidatos] que están financiados actualmente por estos grupos de crimen organizado (...) Estamos en una guerra contra el crimen organizado. “[¿Estamos ante el riesgo de que en el futuro, si alguna de estas personas es elegida, la criminalidad halle una complicidad desde la autoridad municipal?] Así es, porque son financiados, actualmente son financiados. Necesitamos que la presidenta vaya, el ministro del Interior vaya y juntos hagamos hagamos un proyecto de de defensa”, enfatizó.