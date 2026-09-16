La audiencia contra Jhonsson Smith Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, y los otros nueve detenidos fue suspendida hasta el miércoles 16 de septiembre.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Subsistema Especializado de Extorsión y Delitos Conexos de La Libertad analiza si corresponde dictar prisión preventiva o comparecencia restringida.

Durante la sesión, la fiscal Andrea Lavado Pérez sustentó el pedido del Ministerio Público para imponer 36 meses de prisión preventiva a los investigados.

Según la Fiscalía, Jhonsson Smith habría dirigido desde Bolivia el secuestro del empresario minero, mientras sus cómplices ejecutaban el operativo.

El caso también comprende el asesinato de cuatro personas durante el secuestro, entre ellas Chistopher García Álvarez, Luis Alberto Rojas Ramos, Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez. La Fiscalía señaló además que en hechos atribuidos anteriormente a Los Pulpos se habría utilizado un método similar, con falsos policías para concretar los secuestros.