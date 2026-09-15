El embajador de China en el Perú, Song Yang, señaló que su país busca fortalecer la cooperación con el Perú en seguridad, desarrollo social y prevención de desastres. Durante una entrevista con RPP, destacó el intercambio de experiencias y tecnología para atender problemas como la inseguridad ciudadana y los efectos del fenómeno de El Niño.

Song Yang informó que más de 20 funcionarios peruanos viajaron a China para participar en seminarios sobre tecnologías destinadas a prevenir desastres naturales. La capacitación forma parte del intercambio de conocimientos entre ambos países frente a fenómenos que pueden afectar al territorio peruano.

“Naturalmente, queremos compartir oportunidad de desarrollo con Perú, pueblo hermano. (...) Entonces, en este caso, queremos compartir la experiencia de lucha contra pobreza. Entre tanto, queremos compartir nuestras tecnologías”, indicó.

El embajador indicó que China también busca contribuir con el Perú en asuntos relacionados con la seguridad social y la lucha contra la inseguridad. Esta cooperación contempla el intercambio de experiencias y herramientas entre ambos países.

“Queremos contribuir para el desarrollo de derechos humanos, a través de contribución a la seguridad social y también lucha contra los efectos de El Niño”, explicó.

APEC 2026

Song Yang también resaltó la importancia de la cumbre APEC 2026, que se realizará en China en noviembre. Señaló que el encuentro permitirá a las 21 economías participantes intercambiar conocimientos, oportunidades y propuestas de innovación.

El diplomático expresó además su satisfacción por la participación de la presidenta Keiko Fujimori en el foro. Sus declaraciones se produjeron tras su participación en la conferencia Multilateralismo y Derechos Humanos, realizada durante la Tercera Mesa Redonda China-América Latina y el Caribe sobre Derechos Humanos.

“APEC es una gran plataforma para 21 economías, para dialogar y profundizar no solamente conocimiento, sino también compartir oportunidades y promover fondos e innovación, y atraer mayor beneficio para toda Asia y Pacífico”, señaló.