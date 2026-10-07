Estudiantes de quinto grado de secundaria de la institución educativa N.° 22333 “General Juan José Salas Bernales”, del distrito de Salas–Guadalupe, representarán a la región Ica en la etapa nacional de Eureka 2026 con el proyecto “Más allá del olvido: el modelo AETERNUM”, una iniciativa que busca contribuir a la conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico ubicado en la zona de Villacurí.

Preservación del patrimonio

El proyecto obtuvo el primer puesto en el área de Ciencias Sociales en la etapa UGEL y ahora avanza a la instancia nacional del concurso de ciencia y tecnología. Durante una conferencia de prensa, los escolares explicaron el proceso de investigación que desarrollaron, las herramientas tecnológicas utilizadas y las evidencias recopiladas durante sus recorridos por diferentes sectores de Villacurí, donde identificaron restos arqueológicos que, según señalaron, requieren acciones de protección y vigilancia.

Como parte de la actividad, los estudiantes realizaron la entrega simbólica al Museo Regional de Ica de una gran vasija de cerámica encontrada durante el desarrollo de su investigación en la zona, en el trayecto hacia el centro poblado de Bandera. La pieza fue recuperada por los propios investigadores escolares y constituye uno de los elementos que permitió reforzar su trabajo sobre la necesidad de preservar el patrimonio existente en este sector.

Los estudiantes explicaron que el modelo AETERNUM se estructura sobre tres pilares: el macromonitoreo, el micromonitoreo y la gestión social. Para el primer componente utilizan herramientas y plataformas tecnológicas gratuitas, entre ellas Google Maps, My Maps y otras herramientas de información geográfica, con las cuales buscan identificar y observar a gran escala las transformaciones que se producen en el territorio a través del tiempo.

A ello se suma el uso de drones, cuyo manejo se realizó con las autorizaciones correspondientes, según explicaron los responsables del proyecto. Los escolares indicaron que la tecnología permite obtener información más detallada sobre los espacios arqueológicos y generar evidencias para alertar sobre posibles afectaciones.

La investigación se inició en 2024, a partir de la curiosidad de los estudiantes luego de conocer la existencia de restos arqueológicos en la zona. A partir de las preguntas que surgieron entre los escolares comenzaron a recopilar información y realizar recorridos.

Según lo explicado durante la presentación, el complejo arqueológico investigado tendría una extensión aproximada de 22 kilómetros, identificada mediante observaciones satelitales, y estaría conformado por varios sectores o sitios arqueológicos.

La investigación también ha permitido reunir un importante registro fotográfico. De acuerdo con lo señalado durante la conferencia, los estudiantes cuentan con más de 300 fotografías y otras evidencias recopiladas durante el trabajo de campo.

Desde la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica se acompañó la presentación de los estudiantes y se reconoció el esfuerzo desarrollado por la comunidad educativa de Salas. La iniciativa busca que la investigación escolar no quede únicamente como un trabajo para una competencia, sino que contribuya a visibilizar la existencia de un patrimonio arqueológico que, de acuerdo con las evidencias presentadas, requiere mayor investigación, protección y participación de la ciudadanía.

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