La Zona Arqueológica Monumental Tambo Colorado desarrolló una nueva jornada educativa a través del programa Tambo Abierto, recibiendo a los estudiantes de la institución educativa Beatita de Humay, quienes participaron en diversas actividades orientadas a conocer, valorar y proteger uno de los principales patrimonios arqueológicos de la provincia de Pisco.

Patrimonio arqueológico

Durante la visita, los escolares participaron en los talleres Pupi-Tambo y de elaboración de quipus, acercándose a los conocimientos, expresiones culturales y sistemas de comunicación desarrollados por nuestros antepasados. Asimismo, se realizó un piloto de exposición interpretativa durante el recorrido, con el propósito de fortalecer la experiencia de los visitantes y generar nuevas formas de comprender la importancia del patrimonio arqueológico.

La jornada también incluyó actividades relacionadas con la prevención frente a fenómenos naturales como El Niño, permitiendo a los estudiantes conocer algunas de las estrategias desarrolladas por los incas para adaptarse a las condiciones del entorno. El recorrido por parte de las quebradas permitió explicar el funcionamiento de pozos y muros de desaceleración, destacando la importancia de estos sistemas dentro de la gestión y prevención ante eventos naturales.

La actividad contó con la participación de representantes de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Subprefectura Distrital, además de la articulación de la Municipalidad Distrital de Humay.

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