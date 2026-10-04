La Conferencia Episcopal Peruana, a través de la Oficina Nacional de Educación Católica (Ondec), respaldó el reglamento que establece disposiciones para el uso de teléfonos celulares en colegios públicos y privados. La organización señaló que la medida busca favorecer la atención, el bienestar y la convivencia durante la formación escolar.

Mediante un pronunciamiento, la Ondec solicitó garantizar las condiciones necesarias para aplicar las nuevas disposiciones. Asimismo, pidió fortalecer la coordinación y participación de la comunidad educativa dentro del marco legal vigente.

La entidad se refirió al Decreto Supremo N.° 018-2026-MINEDU, reglamento de la Ley N.° 32385 sobre el uso de celulares en instituciones y programas de educación básica. La norma fue considerada oportuna y positiva por la organización.

Trabajo educativo

La Ondec indicó que articula con 132 Oficinas Diocesanas de Educación Católica y más de 1 800 instituciones educativas de acción conjunta entre la Iglesia y el Estado. En ese marco, reafirmó su compromiso con una educación integral orientada a la responsabilidad y el bien común.

La organización también planteó mantener el diálogo entre autoridades, colegios, familias, docentes y estudiantes. Su objetivo es promover decisiones coordinadas y una formación basada en valores, convivencia y respeto por la dignidad de las personas.