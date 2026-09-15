El senador Alejandro Muñante, de Renovación Popular, señaló este lunes que su bancada respaldará la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo para atender la inseguridad ciudadana y las medidas relacionadas con el fenómeno de El Niño. Sin embargo, precisó que los demás temas incluidos en el pedido, entre ellos simplificación administrativa, asuntos laborales y tributarios, serán revisados de manera individual antes de definir una posición.

“Al menos Renovación Popular ha adelantado que va a apoyar sí o sí las delegaciones en cuanto a inseguridad ciudadana y lucha contra el fenómeno del niño. Sin embargo, las otras medidas que son de simplificación administrativa, temas laborales o tributarios, eso vamos a revisar una a una cada una de estas delegaciones de facultades”, sostuvo.

Muñante también cuestionó la posibilidad de que el Gobierno presente un nuevo pedido limitado únicamente a esos dos asuntos, propuesta planteada por las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras. En esa línea, consideró que volver a tramitar la solicitud representaría una demora en el proceso y sostuvo que, si existen materias que deben ser aprobadas y otras rechazadas, corresponde al Pleno de la Cámara de Diputados adoptar una decisión.

“Creo que es una dilación innecesaria. Si ellos consideran que algunos puntos son los que se tienen que aprobar y otros no, que sea el Pleno de la Cámara de Diputados quien decida eso y luego va a pasar a la Cámara del Senado”, indicó a la prensa.

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Alejandro Muñante, senador de Renovación Popular, señaló que su bancada apoyará las facultades legislativas en materia de inseguridad ciudadana y lucha contra el fenómeno de El Niño.



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Senado podrá modificar el pedido

Respecto al trámite de la solicitud, Muñante recordó que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados deberá ser revisado posteriormente por el Senado. Señaló que esta segunda cámara puede introducir cambios al contenido recibido sin que ello implique desconocer la autonomía de cada instancia parlamentaria.

“Es reglamentario que el Senado pueda hacer modificaciones al dictamen, así que nosotros estaríamos actuando siempre dentro del margen de la ley y de la Constitución”

El legislador garantizó que su cámara realizará un “debate serio, objetivo, no ideológico” sobre la propuesta aprobada previamente por los diputados. Con ello, remarcó que cada materia incluida en el pedido deberá ser evaluada durante el proceso parlamentario.