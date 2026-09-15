El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, exhortó al Congreso a aprobar las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, con el objetivo de agilizar las medidas para enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño y atender otros problemas urgentes, entre ellos la inseguridad y la falta de acceso al agua potable.

Durante la supervisión de los trabajos preventivos que se realizan en el río Chillón, a la altura del kilómetro 40 de la carretera Lima-Canta, Arnillas señaló que el país necesita respuestas inmediatas y pidió a los parlamentarios priorizar las principales necesidades de la población.

“Pongámonos la camiseta del Perú”, manifestó el titular de Vivienda al destacar la importancia de tomar medidas oportunas frente a las emergencias y otros problemas que afectan al país.

Arnillas informó que el Ministerio de Vivienda ejecuta labores preventivas en 70 puntos críticos de la región Lima, identificados como zonas vulnerables ante el incremento del caudal de los ríos durante la temporada de lluvias.

Según precisó, hasta la fecha se han retirado aproximadamente 480 mil metros cúbicos de material de los cauces de los ríos. Asimismo, señaló que estos trabajos benefician a cerca de 2 millones de personas en la región Lima.

El ministro explicó que estas intervenciones tienen como objetivo recuperar la capacidad hidráulica de los ríos y disminuir el riesgo de desbordes que puedan poner en peligro a las poblaciones asentadas en las zonas aledañas a los cauces.

En cuanto a las labores en el río Chillón, Arnillas precisó que el Ministerio de Vivienda interviene un tramo de 12 kilómetros desde el río Trapiche hacia la parte alta y otros 6 kilómetros desde el puente Huatocay hacia la parte baja, en dirección a la bocatoma de La Atarjea.

Asimismo, el Ministerio de Vivienda lleva a cabo una intervención conjunta con la Municipalidad Metropolitana de Lima en un tramo de aproximadamente 4,2 kilómetros, ubicado entre los puentes Trapiche y Huatocay. Estas labores forman parte de las acciones preventivas frente al pronóstico de lluvias y el incremento del caudal de los ríos durante la próxima temporada.

El ministro señaló que las labores de prevención requieren una coordinación permanente entre el Gobierno nacional, las autoridades regionales y los municipios, debido a que los puntos críticos se encuentran distribuidos en distintas jurisdicciones. En ese sentido, Arnillas resaltó la importancia de contar con herramientas que permitan acelerar la ejecución de obras y medidas preventivas frente al Fenómeno El Niño.

El titular de Vivienda también indicó que la respuesta del Estado debe abordar otros problemas que afectan a la población, como la inseguridad ciudadana y las dificultades para acceder al servicio de agua potable.