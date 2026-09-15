El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, sostuvo que el Ejecutivo expresó su optimismo de que el Congreso otorgue facultades legislativas, pese a los informes desfavorables aprobados en distintas comisiones. El integrante del gabinete señaló que el Gobierno continuará reuniéndose con las bancadas para explicar las medidas incluidas en su solicitud.

Durante una entrevista en el programa Siempre a las ocho, de la plataforma El Comercio, Vinelli indicó que el premier Luis Galarreta encabeza las conversaciones con las agrupaciones políticas y que ya se han realizado reuniones con Renovación Popular, Buen Gobierno y Obras. El ministro señaló que el Ejecutivo continuará acudiendo al Legislativo para sustentar los 66 puntos incluidos en el pedido.

“Vamos a continuar yendo al legislativo para poder explicar lo del pedido de facultades y yo soy optimista, yo creo que los diputados van a poder escuchar nuestros argumentos y finalmente van a poder debatir y decidir sobre la totalidad o un grupo de las medidas que estamos pidiendo”, afirmó.

Defiende medidas incluidas en el pedido

El titular del Midagri también rechazó que las propuestas relacionadas con minería ilegal o regulación financiera estén fuera de los objetivos del Gobierno. Explicó que la delegación permitiría modificar normas que el Ejecutivo considera necesarias para desarrollar su plan de gobierno y atender problemas como la inseguridad y el fenómeno El Niño.

Vinelli puso como ejemplo la minería ilegal, cuya atención requiere cambios normativos que, según explicó, forman parte del pedido presentado al Congreso. El Ejecutivo espera contar con esas facultades para implementar medidas contra esta actividad.

“Estamos a la espera de que ellos puedan aprobar para nosotros implementar las medidas que correspondan para poder atacar la minería ilegal”, indicó.

Medidas frente a El Niño y seguridad

El ministro afirmó que el Gobierno ya viene adoptando acciones que no requieren delegación legislativa, entre ellas disposiciones para enfrentar el fenómeno El Niño. Señaló que mediante decretos de urgencia y decretos supremos se han distribuido más de S/2.000 millones entre ministerios y gobiernos subnacionales para atender las acciones de prevención y emergencia.

En seguridad, mencionó la declaratoria de emergencia de cinco penales para permitir la presencia de las Fuerzas Armadas en sus alrededores. Sin embargo, explicó que ampliar la participación militar en determinadas funciones requiere modificar un decreto legislativo con rango de ley, por lo que esa medida sí depende de las facultades solicitadas.

Vinelli también planteó una modificación para agilizar la atención de damnificados durante una emergencia. Según explicó, el objetivo es que el Indeci pueda intervenir desde el primer día cuando una municipalidad afectada por un desastre no esté en condiciones de brindar ayuda a la población.