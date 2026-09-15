El ministro de Relaciones Exteriores (RR.EE.), Carlos Espá, defendió el ingreso del Perú al Escudo de las Américas tras la visita del secretario de Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio, y señaló que sumarse a esta coalición militar no enfrenta al país con la República Popular de China.

“Nosotros tenemos en China un socio comercial importante, es el principal destino de nuestras exportaciones, y en el Escudo de las Américas tenemos un tema de seguridad, básicamente”, explicó.

Para Espá, las críticas a esta alianza buscan generar una disputa entre EE.UU. y China.

“Creo que hay una falsa dicotomía propia de una narrativa interesada de poner el tema del Escudo de las Américas como un tema entre Estados Unidos y China”, expresó a la prensa.

El Canciller precisó que este “mecanismo multilateral” busca combatir organizaciones criminales transnacionales vinculados al narcotráfico, la minería ilegal y el lavado de activos.

“Es un instrumento destinado a proteger y a defender la soberanía nacional contra las narcoavionetas que violan el espacio aéreo peruano”, refirió.

Como se sabe, la llegada de Rubio a Lima coincidió con mensajes de la Embajada de China que aluden a la exención de visa a los peruanos hasta diciembre de 2026.