Ellos son los electos 29 alcaldes distritales de la provincia de Arequipa

Según el avance de resultados de la ONPE reportado con un avance superior al 95% del conteo de votos y en otros al 100% hasta el mediodía de hoy 5 de octubre, ellos son los electos alcaldes distritales en la provincia de Arequipa.

El partido Arequipa Nación y el Movimiento Fuerza Arequipeña obtuvieron un respaldo mayoritario, aunque algunos candidatos consiguieron una ventaja amplia sobre sus rivales, en otros la alcaldía quedó prácticamente definido voto a voto

Quequeña presenta la diferencia más estrecha, con apenas 19 votos entre el primer y segundo lugar. Laura López, de Ahora Nación, suma 695 votos (33%), mientras que José Palomino, de Alianza para el Progreso, alcanza 676 (32%), con el 100% del conteo.

Una situación similar ocurre en San Juan de Siguas, donde Elard Jesús Valencia Obando, de Alianza para el Progreso, supera por solo 21 votos al candidato de Perú Primero. El primero obtiene el 29% de los votos, de acuerdo con el 100% contabilizado.

En Santa Isabel de Siguas, Renzo Gordillo, de Fuerza Arequipeña, alcanza el 52% y aventaja por 27 votos a Ahora Nación, que obtiene el 47%.

También en Yura la diferencia es reducida. Luis Javier Fuentes Salas, de Arequipa Avancemos, alcanza el 29% y supera por 40 votos a Julio José Fuentes Barriga, de Perú Primero, quien registra el 20%, con el 100% de las actas contabilizadas.

La disputa también fue estrecha en Sabandía. Santos Salinas Valencia, de Progresemos, vuelve a la alcaldía con el 45% y una ventaja de 117 votos sobre Leslie Castillo, de Alianza para el Progreso, que obtiene el 41%.

MAYORES VENTAJAS

En el otro extremo están los distritos donde los primeros lugares consiguieron una diferencia mucho mayor.

El caso más marcado es Polobaya, donde Edgar Flores Cornejo, de Arequipa Avancemos, obtiene el 53%, frente al 28% de Alianza para el Progreso, con el 100% de los votos contabilizados.

En Pocsi, Leibniz Cornejo Soto, de Alianza para el Progreso, alcanza el 44%, frente al 15% de Arequipa Avancemos. En este pequeño distrito se contabilizaron 701 votos válidos.

Mientras tanto, en Santa Rita de Siguas, Rufo Minaya Contreras, de Arequipa Tradición y Futuro, obtiene el 61% de respaldo con el 95% de las actas contabilizadas.

En Uchumayo, Alfredo Lozano, de Ahora Nación, alcanza el 39% con el 100% del conteo. En Tiabaya, Miguel Ángel Cuadros, de Fuerza Arequipeña, registra el 36% con el 98% de avance. él Fue alcalde del distrito más de una vez.

ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Los resultados disponibles muestran presencia de varias organizaciones políticas en las alcaldías. Ahora Nación encabeza en Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, La Joya, Socabaya y Uchumayo. Fuerza Arequipeña lidera en José Luis Bustamante y Rivero, Mollebaya, Paucarpata, Sachaca y Tiabaya.

Alianza para el Progreso se impone en Miraflores, Pocsi, San Juan de Siguas, Vítor y Yanahuara. Por su parte, Arequipa Avancemos encabeza Characato, Polobaya y Yura; mientras que Arequipa Tradición y Futuro lidera Mariano Melgar y Santa Rita de Siguas.

Otros resultados son los de Chiguata, donde Emiliano Vilca, de Juntos por el Perú, obtiene 20%, apenas dos puntos por encima de Ahora Nación (18%); Jacobo Hunter, donde Lupe Pila, de Progresemos, alcanza el 26%; y Sabandía, donde Santos Salinas vuelve a la alcaldía.

En San Juan de Tarucani, el escenario todavía no está cerrado. Con el 71% de avance, Juntos por el Perú registra 27%, frente al 17% de Arequipa Tradición y Futuro. Sócrates Choque Rodríguez encabeza el conteo, pero aún quedan actas por contabilizar.

En Yarabamba también falta completar el procesamiento. Ahora Nación alcanza el 58% con el 73% de avance. Sin embargo, la exclusión de Mario Barriga modifica el escenario de la alcaldía, que sería asumida por la primera regidora, Mayra María Delgado Rivera, según la información proporcionada.

La ONPE continúa procesando las actas y actualizando sus resultados. Por ello, los candidatos que aparecen en primer lugar son virtuales ganadores mientras no concluya el proceso electoral y se produzca la proclamación correspondiente.

Distrito Candidato que encabeza Organización Avance Alto Selva Alegre José Luis Narro Ahora Nación 99% Cayma Moisés Chuctaya Ahora Nación 100% Cerro Colorado Mirtha Ruelas Ahora Nación 99% Characato Percy Herrera Arequipa Avancemos 100% Chiguata Emiliano Vilca Juntos por el Perú 100% Jacobo Hunter Lupe Pila Progresemos 98% José Luis Bustamante y Rivero Ronald Ibáñez Fuerza Arequipeña 99% La Joya Erick Apaza Ahora Nación 98% Mariano Melgar Sergio Gonzáles Apaza Arequipa Tradición y Futuro 100% Miraflores Alex Bellido Alianza para el Progreso 100% Mollebaya Luis Ortiz Fuerza Arequipeña 100% Paucarpata Antonio Zavala Fuerza Arequipeña 99% Pocsi Leibniz Cornejo Soto Alianza para el Progreso 100% Polobaya Edgar Flores Cornejo Arequipa Avancemos 100% Quequeña Laura López Ahora Nación 100% Sabandía Santos Salinas Valencia Progresemos 100% Sachaca Diego Sánchez Fuerza Arequipeña 100% San Juan de Siguas Elard Jesús Valencia Ovando Alianza para el Progreso 100% San Juan de Tarucani Sócrates Choque Rodríguez Juntos por el Perú 71% Santa Isabel de Siguas Renzo Gordillo Fuerza Arequipeña 100% Santa Rita de Siguas Rufo Minaya Contreras Arequipa Tradición y Futuro 95% Socabaya Alexi Rivera Ahora Nación 96% Tiabaya Miguel Ángel Cuadros Fuerza Arequipeña 98% Uchumayo Alfredo Lozano Ahora Nación 100% Vítor Iván Castro Alianza para el Progreso 100% Yanahuara Augusto Arce Alianza para el Progreso 100% Yarabamba Mayra María Delgado Rivera* Ahora Nación 73% Yura Luis Javier Fuentes Salas Arequipa Avancemos 100%