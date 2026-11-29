Más de 20 efectivos de la División de Orden Público y Seguridad – Divopus Chincha concluyeron con éxito el “Raid Final” de la edición 13 del Curso de Salvamento y Rescate Acuático. El grupo tras superar las pruebas de carrera y nado se graduaron como personal policial de salvataje, quienes se integrarán a las labores, en el litoral chinchano, cuando inicie la temporada de playas.

Curso terminado

La primera evaluación para los participantes fue la carrera desde la playa Las Totoritas (Grocio Prado) hasta la playa Canchamana (Tambo de Mora), un recorrido de aproximadamente 40 minutos que superaron los agentes. Luego tuvieron que nadar 6 kilómetros en paralelo a la orilla en estilos libre, pecho y espalda. Esta segunda prueba duró 2 horas y 30 minutos, quienes la superaron recibieron el uniforme de salvavida.

Los familiares de los postulantes alentaron en cada fase y asistieron a la clausura y reconocimiento a los efectivos que se formaron como personal de salvataje. En este grupo, hubo solo un personal femenino, se trata de la suboficial Morón, quien cuidará de los bañistas.

También estuvieron presentes en el “Raid Final” siete instructores y 30 suboficiales que ya han prestado labor de salvavidas. Ellos están en fase de reentrenamiento, para volver a las playas que sean asignados, para el rescate de las personas que son víctimas de arrastre por la corriente marina.

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