Desde 1940 el personal policial de la Unidad de Salvataje resguarda en la temporada de verano las playas del litoral de la región Ica y el país peruano.

Rescatan a bañistas

Ayer, en la Plaza mayor de Chincha, la institución conmemoró los 86 años de creación de este grupo que vigila los balnearios para prevenir accidentes y rescatar a los bañistas que están en peligro de ser víctimas de ahogamiento.

Los salvavidas que estuvieron en la provincia de Chincha, en la última temporada de verano, fueron reconocidos por la labor que realizaron al salvar a las personas que eran arrastradas por la corriente marina.

Cabe indicar que los efectivos de salvataje inician una fase de reentrenamiento para estar preparados para la próxima temporada que inicia desde el mes de diciembre con la concurrencia masiva en los balnearios.

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