Robbie Williams no llegó al Perú para ofrecer simplemente un concierto. Desde que apareció en el escenario del Arena 1 Park, dejó claro que su primera visita al país tenía que estar a la altura de una carrera construida entre canciones, excesos, humor y una personalidad imposible de separar de su música.

Eran las 9:20 de la noche del miércoles 23 de setiembre cuando las luces dieron paso a “Let Me Entertain You”. La frase parecía resumir perfectamente lo que estaba por ocurrir. Williams tomó el escenario y, desde el primer minuto, convirtió cada movimiento en parte del espectáculo: caminó, bailó, hizo bromas y habló con el público con la naturalidad de quien lleva décadas entendiendo cómo mantener la atención de miles de personas.

El repertorio fue también una forma de recorrer su historia. “Let Love Be Your Energy”, “Rock DJ”, “Strong”, “Love My Life” y “Supreme” aparecieron entre los primeros grandes momentos de una noche que no apostó por la quietud. Williams se mantuvo en movimiento y utilizó el escenario como una extensión de su propia personalidad.

En medio de ese recorrido apareció Better Man, la película que llevó su vida a la pantalla mediante una particular propuesta musical. Williams recordó la conexión que el filme consiguió con el público peruano, pese a haber tenido una recepción más desapercibida en Estados Unidos.

La intensidad dio paso después a una faceta diferente. “Sexed Up” permitió bajar las revoluciones y mostrar a un Williams menos pendiente del personaje y más concentrado en la interpretación. Ese cambio de registro desembocó en uno de los segmentos más especiales de la noche: el momento acústico junto a Thom Rylance, vocalista de The Lottery Winners.

Con una guitarra y el escenario reducido a lo esencial, llegaron “Angels”, “Millennium”, “Candy” y “Wonderwall”, de Oasis. Por unos minutos, la espectacularidad quedó en segundo plano. La voz y las canciones fueron suficientes para sostener la atención de un público que reconocía en ellas parte de su propia memoria musical.

Pero Williams no tardaría en recuperar el pulso de showman. “Better Man”, “Millennium” y “Theme From New York, New York” devolvieron la teatralidad al espectáculo. Durante la presentación de sus músicos, incluso convirtió la espera en otro momento de entretenimiento con un popurrí que recorrió canciones de Queen, AC/DC, Whitney Houston, Village People y The Beatles.

La interacción con los asistentes tuvo uno de sus momentos más particulares cuando una fanática brasileña fue escogida entre el público para acompañarlo durante “She’s the One”. Williams aprovechó la situación para hacer de aquel encuentro improvisado otro episodio de cercanía con quienes habían esperado tantos años para verlo en vivo.

Más adelante, “My Way” adquirió un peso especial. La canción popularizada por Frank Sinatra encontró en Williams una interpretación que parecía mirar hacia atrás sobre su propia trayectoria: una carrera atravesada por distintas etapas, transformaciones y una capacidad constante para volver a ponerse bajo los reflectores.

(Foto: @robbiewilliams)

El cierre todavía guardaba dos canciones fundamentales. “Feel” preparó el terreno para la despedida definitiva, mientras que “Angels” terminó convirtiendo el Arena 1 Park en una sola voz. Allí desaparecieron las diferencias entre quienes habían seguido su carrera desde los años noventa y quienes lo descubrieron mucho después. La canción funcionó como un punto de encuentro entre generaciones.

La primera presentación de Robbie Williams en el Perú terminó así, después de más de treinta años de espera. Sin embargo, la historia de esa visita tendría un capítulo inesperado apenas unas horas después. La Municipalidad de San Miguel anunció la clausura del Arena 1 Park y la cancelación del segundo concierto, programado para el 24 de setiembre, debido a cuestionamientos relacionados con las vías de evacuación y la salida del público tras la primera fecha.

La noche del 23, sin embargo, quedó intacta. Williams finalmente estuvo frente al público peruano y convirtió su debut en el país en lo que mejor sabe hacer: un espectáculo en el que la música convive con el humor, la teatralidad y esa capacidad de hacer que canciones conocidas durante décadas vuelvan a sentirse propias.

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(Video: Gianina Laredo Ravello)