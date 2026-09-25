La prestigiosa editorial Cuadernos del Sur presentará esta noche la tercera edición del libro “Gilda” del laureado escritor tacneño Juan Torres Gárate.

La actividad se realizará a las 19 horas en el auditorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna, en la calle Francisco Laso 297. Comentarán el libro los escritores y críticos literarios Lucía Lesly Nina y Renato Salas Gil.

Personalidad Meritoria de la Cultura

“Gilda” forma parte del vasto universo del escritor Juan Torres Gárate, quien fue reconocido como Personalidad Meritoria de la Cultura por el Ministerio de Cultura en el 2021 y con el Emblema de la Ciudad de Tacna en el 2009. Cuenta en su haber obras como “En busca del comandante”, “El gato de la abuela”, “Agonía de un cínico”, “Infiel”, “Callejón de paja”, “Momposina”, entre otros, que le han valido primeros lugares en diversos concursos a nivel nacional.