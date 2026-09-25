La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) exhortó al Congreso de la República a actuar con urgencia frente a la inseguridad ciudadana, los riesgos asociados al fenómeno de El Niño y la necesidad de recuperar la inversión y el empleo.

A través de un comunicado, el gremio pidió evaluar con celeridad y responsabilidad el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo. CONFIEP sostuvo que deberían aprobarse las medidas que permitan atender estas prioridades nacionales.

El sector empresarial señaló que las facultades deben ser claras, delimitadas y sujetas a control, además de contar con plazos de ejecución, metas verificables y rendición pública de cuentas.

CONFIEP también afirmó que está disponible para colaborar técnicamente en medidas orientadas a generar empleo formal y proteger la actividad productiva.