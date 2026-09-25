La bancada de Renovación Popular presentó un texto sustitutorio para acotar el pedido de facultades legislativas formulado por el gobierno de Keiko Fujimori. La propuesta, suscrita por los diputados Roxana Rocha y Frank Krklec, concentra la eventual delegación en cuatro ámbitos y establece límites a las atribuciones que recibiría el Ejecutivo.

El documento fue remitido a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Rocha y Krklec solicitaron que sea incorporado al debate del predictamen.

Los cuatro ejes de la fórmula planteada por ambos congresistas son: lucha contra la inseguridad ciudadana; prevención y atención frente al fenómeno El Niño; reactivación económica; y modernización, simplificación y mejora de la gestión del Estado. En cada materia se busca precisar objetivos y alcance.

La propuesta apunta a reducir el pedido formulado por el Poder Ejecutivo, que solicitó facultades durante 120 días calendario en ocho grandes materias y en 66 medidas.

ANTESALA

Renovación Popular ya había expresado su disposición para otorgar las facultades, pero acotadas. Durante la respectiva sustentación, Rocha respaldó la delegación, aunque pidió explicaciones sobre materias tributarias, cuentas de ahorro para menores y empleo.

La iniciativa de Rocha y Krklec se presenta mientras la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados tiene pendiente definir su dictamen, pese a que ya venció el plazo reglamentario. Además, el martes 22 de setiembre, dicho grupo de trabajo parlamentario realizó una audiencia ciudadana sobre el pedido de facultades.

La propuesta de Renovación Popular deberá ser evaluada en la Comisión de Constitución, que también analizará el proyecto del Gobierno y los informes sobre el tema aprobados en otros grupos de trabajo parlamentarios.