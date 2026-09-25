El Poder Ejecutivo autorizó el viaje del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli Ruiz, a la Ciudad de Panamá, República de Panamá, del 1 al 3 de octubre.
Durante su estadía participará en el evento correspondiente al 14º Ciclo de Reposición del FIDA (FIDA 14), denominado “Invirtiendo en el Futuro de las Economías Rurales: Empleo Juvenil, Innovación Digital y Alianzas con el Sector Privado”.
El encuentro reunirá a ministros de Finanzas y Agricultura de América Latina y el Caribe, instituciones financieras multilaterales y representantes del sector privado.
El objetivo será promover inversiones, soluciones tecnológicas y mecanismos de financiamiento orientados a la transformación productiva rural.
Según la resolución, la presencia de Vinelli permitirá presentar programas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, entre ellos el Servicio Civil de Graduandos para el Sector Agrario (SECIGRA Agrario) y el Programa de Extensión Universitaria (PEU MIDAGRI “Cultivando Talentos”).
La autorización fue establecida mediante la Resolución Suprema N° 281-2026-PCM, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, y lleva las firmas de Luis Galarreta y Rafael Belaunde.
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