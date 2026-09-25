Al ser consultado sobre el panorama electoral de cara a las votaciones, Vladimir Cerrón instó a la ciudadanía a realizar un análisis riguroso de las propuestas y antecedentes de cada postulante y evitar el ingreso de algun gobernante “inutil”, haciendo alusión al actual gobernador Zósimo Cárdenas.

“Gobierno de Zósimo, un desastre total (...) sobre el hospital Higa Arakaki, el inútil no pone ni un ladrilo y ya va acabar su gobierno”, expresó.

Zósimo responde a Cerrón: “inútil es él”

Sus declaraciones hicieron eco y llegaron hasta Cárdenas Muje. El gobernador regional de Junín, respondió a las acusaciones formuladas por el líder de Perú Libre y exgobernador regional, Vladimir Cerrón, quien lo tildó de “inútil” tras responsabilizarlo por el avance del proyecto del hospital Manuel Higa Arakaki en Satipo.

Cárdenas devolvió el calificativo y arremetió contra la gestión previa de Perú Libre.

“Yo creo que el inútil es él, por haber trasladado la construcción de un terreno a otro terreno sin haber modificado oportunamente el expediente técnico”, afirmó.