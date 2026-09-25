Ever Cadenillas Coronel, vicegobernador del Gobierno Regional (GORE) La Libertad, reveló que se ha solicitado un informe a la Gerencia Regional de Infraestructura sobre las obras licitadas en esta administración como parte de una investigación ante el presunto favorecimiento a un grupo de empresas que se autodenominan “La Élite”.

Aunque no reveló nombres, el alto funcionario de la Región informó que se ha retirado a algunos servidores mientras se aclare esta situación. Además, comentó que la Fiscalía ya indaga sobre este grave y delicado tema.

NO ES DE AHORA

El vicegobernador comentó que este caso no es actual, y es por ello que ya se ha denunciado ante el Ministerio Público; mientras que el proceso administrativo sigue su curso en el GORE La Libertad.

“Si se comprueba que hubo actos de corrupción, que vayan presos. A los responsables de actos ilícitos no les podemos darle tregua”, enfatizó.

EL INICIO

El portal Causa Justa ha revelado algunos detalles adicionales a este caso. De acuerdo con lo informado, la punta del hilo de la madeja para empezar a rastrear licitaciones presuntamente direccionadas se halló tras un proceso de selección de una empresa para que se encargue de la ejecución de una obra educativa en la provincia de Bolívar.

Se trata de documentos que se habrían presentado para mejorar el contrato, además de la insistencia del representante empresarial por conseguir que funcionarios del GORE La Libertad lo atendieran a fin de “conversar” y ver la forma de que ambos lados salgan beneficiados.

Evidencia de ello habría quedado registrado en mensajes de WhatsApp, cuyo tenor ya es investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad.

Según Causa Justa, la obra en cuestión es la “Construcción de rampa, escalera de acceso, losa y cobertura, además de otros activos en la I.E. N° 82166 Divino Maestro en el centro poblado de Cujibamba, distrito de Bolívar, provincia Bolívar, departamento La Libertad”.

La Licitación Pública Abreviada es la N° 003-2026-GRLL-GRCO-1. Sin embargo, se presume que hay otras más.

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