La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC) ejecuta trabajos de mantenimiento vial en diferentes calles del sector Manuel Arévalo II, en la parte baja del distrito de La Esperanza, con el objetivo de mejorar las condiciones para el tránsito vehicular y peatonal.

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Las labores comprenden limpieza y nivelación de la superficie vial, aporte de material de cantera, regado y compactación, permitiendo acondicionar las calles que son utilizadas diariamente por los vecinos para ingresar y salir de esta zona.

Hasta el momento, la intervención registra más de 950 metros lineales atendidos, mientras los trabajos continúan desarrollándose en el sector.

Uno de los aspectos que se busca mejorar con estas labores es la presencia de polvo producida por el tránsito vehicular, además de facilitar el desplazamiento de los vecinos y el acceso a sus viviendas.

La gerente regional de Transportes y Comunicaciones, Mirella Urrelo Seijas, señaló que la intervención está orientada a recuperar progresivamente las condiciones de las calles.

“Estamos realizando un trabajo que comprende desde la preparación de la superficie hasta el aporte de material, regado y compactación. La finalidad es mejorar las condiciones de circulación y atender una necesidad que afecta directamente a las familias de este sector”, indicó.

Los trabajos en Manuel Arévalo II continuarán de acuerdo con la programación establecida, priorizando el acondicionamiento de las calles para brindar mejores condiciones de transitabilidad a los vecinos.