Trabajos se ejecutarán en la provincia de Gran Chimú, durante 90 días.
Trabajos se ejecutarán en la provincia de Gran Chimú, durante 90 días.

Más de 45 kilómetros de la ruta departamental LI-106, en la provincia andina de Gran Chimú, recibirán mantenimiento periódico para recuperar las condiciones de transitabilidad de una vía utilizada diariamente por pobladores, transportistas y productores de esta zona de.

La intervención estará a cargo de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC), y comprende exactamente 45.122 kilómetros de la ruta Emp. Dv. Cascas-Puente Jolluco-El Tambo- Puente Pinchaday-Baños Chimú-Dv. San Juan-Simbrón-Farrat-El Porvenir.

Para la ejecución de los trabajos se ha establecido un presupuesto de S/ 1,430,708.78 y un plazo de 90 días calendario, a través de la modalidad de administración directa y en el marco de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Regional La Libertad y la municipalidad provincial.

La gerente regional de Transportes y Comunicaciones, Mirella Urrelo Seijas, destacó la importancia de recuperar las condiciones de esta carretera por el movimiento de personas y productos que se registra diariamente.

“Estamos hablando de más de 45 kilómetros de una vía importante para Gran Chimú. Por esta ruta se movilizan familias, transportistas y productores, por lo que este mantenimiento permitirá recuperar mejores condiciones para su desplazamiento”, señaló.

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