Más de 45 kilómetros de la ruta departamental LI-106, en la provincia andina de Gran Chimú, recibirán mantenimiento periódico para recuperar las condiciones de transitabilidad de una vía utilizada diariamente por pobladores, transportistas y productores de esta zona de La Libertad.

VER MÁS| Trujillo, diez años bajo amenaza de inundación

La intervención estará a cargo de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC), y comprende exactamente 45.122 kilómetros de la ruta Emp. Dv. Cascas-Puente Jolluco-El Tambo- Puente Pinchaday-Baños Chimú-Dv. San Juan-Simbrón-Farrat-El Porvenir.

Para la ejecución de los trabajos se ha establecido un presupuesto de S/ 1,430,708.78 y un plazo de 90 días calendario, a través de la modalidad de administración directa y en el marco de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Regional La Libertad y la municipalidad provincial.

La gerente regional de Transportes y Comunicaciones, Mirella Urrelo Seijas, destacó la importancia de recuperar las condiciones de esta carretera por el movimiento de personas y productos que se registra diariamente.

“Estamos hablando de más de 45 kilómetros de una vía importante para Gran Chimú. Por esta ruta se movilizan familias, transportistas y productores, por lo que este mantenimiento permitirá recuperar mejores condiciones para su desplazamiento”, señaló.