José María Bancayán Correa, candidato de Podemos Perú a la alcaldía distrital de Vice, en la provincia de Sechura, registra una deuda directa de S/211,211 con Scotiabank, clasificada en cobranza judicial, según un reporte de Equifax emitido el 14 de septiembre de 2026, con datos a julio. La cifra contrasta con los S/18,000 de ingresos brutos anuales que declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por el ejercicio 2025.

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La obligación equivale a 11.7 veces sus ingresos de un año. El reporte la clasifica como pérdida y registra más de cuatro años de atraso.

La existencia del litigio no fue omitida por Bancayán. En su hoja de vida electoral declaró un proceso iniciado por Scotiabank relacionado con una deuda hipotecaria. Sin embargo, no precisó allí el monto ni el estado actual de la cobranza, datos que debe aclarar públicamente.

La desproporción entre la deuda y sus ingresos abre una interrogante legítima sobre su independencia económica y los eventuales conflictos de interés que podrían presentarse si llegara a administrar el presupuesto y las contrataciones de la Municipalidad de Vice. Asimismo, puede alimentar la percepción de que la alcaldía sería una vía para resolver o pagar sus obligaciones personales.

El aspirante a la alcaldía de Vice también registra un antecedente ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En enero de 2022 fue multado inicialmente con 7.5 UIT por no presentar dentro del plazo legal la información financiera de su campaña de 2018. En septiembre de ese año, la ONPE archivó el procedimiento y dejó sin efecto la sanción porque su decisión no fue notificada oportunamente. El caso terminó por caducidad administrativa, no mediante un pronunciamiento que estableciera que el candidato cumplió con la rendición.