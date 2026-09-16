Con el objetivo de promover una mayor empatía y conciencia entre quienes comparten las vías, durante el último fin de semana se desarrolló en Paracas una jornada de sensibilización vial junto a la Liga Distrital de Ciclismo de Pisco. La iniciativa invitó a transportistas a dejar por unos minutos sus vehículos y experimentar directamente lo que significa movilizarse en bicicleta.

Reflexión social

La actividad buscó generar una reflexión sobre la convivencia vial, permitiendo que los conductores conozcan desde la perspectiva de un ciclista las dificultades y riesgos que afrontan diariamente al desplazarse por las calles y carreteras. La experiencia apuntó a fortalecer el respeto entre conductores, ciclistas y demás usuarios de las vías, bajo la premisa de que ponerse “del otro lado” también ayuda a comprender mejor al otro.

Los organizadores agradecieron a todas las instituciones por sumarse a la iniciativa y facilitar la participación de sus transportistas, así como al Sernanp y a la Comisaría PNP Paracas por acompañar esta jornada de sensibilización. La actividad dejó un mensaje claro: mejorar la seguridad vial requiere no solo normas y controles, sino también empatía, respeto y responsabilidad entre todos los que utilizan las vías.

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