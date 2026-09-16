y conciencia entre quienes comparten las vías, durante el último fin de semana se desarrolló en Paracas una jornada de sensibilización vial junto a la Liga Distrital de Ciclismo de Pisco. La iniciativa invitó a transportistas a dejar por unos minutos sus vehículos y

Reflexión social

La actividad buscó generar una reflexión sobre la convivencia vial, permitiendo que los conductores conozcan desde la perspectiva de un ciclista las dificultades y riesgos que afrontan diariamente al desplazarse por las calles y carreteras. La experiencia apuntó a fortalecer el respeto entre conductores, ciclistas y demás usuarios de las vías, bajo la premisa de que ponerse “del otro lado” también ayuda a comprender mejor al otro.

Los organizadores agradecieron a todas las instituciones por sumarse a la iniciativa y facilitar la participación de sus transportistas, así como al Sernanp y a la Comisaría PNP Paracas por acompañar esta jornada de sensibilización. La actividad dejó un mensaje claro: mejorar la seguridad vial requiere no solo normas y controles, sino también empatía, respeto y responsabilidad entre todos los que utilizan las vías.

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