La ciclista Kaori Quispe Figueroa, quien inició su trayectoria deportiva en la Liga Deportiva de Ciclismo de Pisco y actualmente se encuentra radicada en Arequipa, se prepara para asumir uno de los mayores desafíos de su carrera: representar al Perú en los Juegos ODESUR Rafaela 2026, competencia internacional que reunirá a destacados exponentes del ciclismo.

Disciplina deportiva

Quispe Figueroa combina su pasión por el deporte con su vocación de servicio como integrante de la Compañía de Bomberos Nuestra Señora de las Mercedes N.° 37 de Pisco, perteneciente a la VI Comandancia Departamental Ica del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Desde las pistas de ciclismo de ruta, la deportista lleva consigo los mismos valores de disciplina, entrega y compromiso que caracterizan su labor como bombera.

Su participación en Arequipa representa también un motivo de orgullo para Pisco, Arequipa y toda la familia bomberil peruana, que acompañará a la deportista en este importante reto internacional. Kaori Quispe buscará dejar en alto la bandera nacional, demostrando que la disciplina, la pasión y la vocación de servicio pueden trascender cualquier frontera.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO